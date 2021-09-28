رابطة أبطال أوروبا: هزائم بالجملة لمحرز وبن ناصر وغزال

شهدت الجولة الثانية من كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، ليلة الثلاثاء، تكبّد الدوليين الجزائريين الثلاثة رياض محرز، إسماعيل بن ناصر ورشيد غزال، هزائم بالجملة، كان أبرزها سقوط نادي مانشستر سيتي الانجليزي ونجمه الجزائري رياض محرز في باريس بثنائية دون ردّ أمام زملاء البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المجموعة الأولى، لم يوفق رفاق محرز في تكرار ما فعلوه بحديقة الأمراء الربيع الماضي، وثأر الباريسيون لأنفسهم عبر هدفي غاي (8) وميسي (74)، في لقاء أظهر فيه محرز مردودًا محتشمًا، وكاد يحرز هدفًا من مخالفة حرة صدّها العملاق الإيطالي دوناروما.

ولحساب المجموعة الثانية، سقطت جمعية ميلانو في معقلها بـ "السن سيرو" أمام أتلتيكو مدريد (1 – 2)، وجاء قلب الإسبان للموازين بعد خروج بن ناصر الذي خاض 81 دقيقة.

وفاز فريق أجاكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيشكتاش التركي (2 – 0) دون عناء، في لقاء غاب عنه رشيد غزال بداعي الإصابة.