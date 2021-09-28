وزيرا الداخلية والطاقة يشرعان في زيارة رسمية إلى النيجر

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذا الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة النيجر، تندرج في إطار "تعزيز علاقات التعاون الثنائي".

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاقة والمناجم: "يشرع السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رفقة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، اليوم 28 سبتمبر 2021، في زيارة رسمية تدوم يومين إلى دولة النيجر على رأس وفد هام".

وأوضح البيان ذاته أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ودولة النيجر، حيث سيتم التباحث حول سبل دعم التعاون الأمني وتنقل الأشخاص، إلى جانب آفاق تنمية المناطق الحدودية وتبادل الخبرات في مجال التكوين.

وتشكّل الزيارة – بحسب البيان نفسه – "سانحة لتناول مواضيع ذات صلة بمجال الطاقة والمناجم على غرار المشاريع المشتركة في مجال المحروقات والخدمات الطاقوية وكذا التعاون في مجال التموين بالطاقة الكهربائية".