كأس العرب-2021: الجزائر تبدأ المنافسة في الفاتح ديسمبر المقبل أمام السودان

يستهل المنتخب الجزائري للمحليين كأس العرب "فيفا-2021" (30 نوفمبر-18 ديسمبر)، يوم الأربعاء الفاتح ديسمبر المقبل أمام نظيره السوداني، بملعب -احمد بن علي- بالدوحة (00ر11 بتوقيت الجزائر)، حسب برنامج المنافسة الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضمن المجموعة الرابعة، تواجه الجزائر في الجولة الثانية منتخب لبنان، يوم السبت 4 ديسمبر بملعب -الجنوب- ابتداء من (00ر14)، قبل إنهاء الدور الأول بمواجهة مصر يوم الثلاثاء 7 ديسمبر بنفس الملعب ابتداء من (00ر20).

وتضم كأس العرب للفيفا، التي هي الأولى من نوعها، 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات وطنية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور ربع النهائي.

وستكون هذه المنافسة فرصة لاختبار المنشآت والأمور التنظيمية قبل سنة من أول كأس عالم منظمة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، سيما وأن نهائي المنافستين سيجريان بتاريخ 18 ديسمبر، وهو يوم عيد وطني بقطر.

وتجرى مباريات الكأس العربية في ستة ملاعب والتي ستحتضن ايضا مباريات كأس العالم، ويتعلق الأمر بكل من: ملعب -احمد بن علي، ملعب -الجنوب، ملعب -البيت-، ملعب -راس أبو عبود-، ملعب -الثمامة- و ملعب -الحي التربوي-.

برنامج الدور الأول (بتوقيت الجزائر):

الجولة الأولى:

المجموعة الأولى:

الثلاثاء 30 نوفمبر:

العراق - عمان (00ر14)

قطر - البحرين (00ر17)

المجموعة الثانية:

تونس - موريتانيا (00ر11)

الامارات - سوريا (00ر20)

المجموعة الثالثة:

الأربعاء 1 ديسمبر :

المغرب - فلسطين (00ر17)

العربية السعودية - الاردن (00ر20)

المجموعة الرابعة:

الجزائر - السودان (00ر10)

مصر - لبنان (00ر14)

الجولة الثانية:

المجموعة الأولى:

الجمعة 3 ديسمبر:

البحرين - العراق (00ر11)

عمان - قطر (00ر14)

المجموعة الثانية:

موريتانيا - الامارات (00ر17)

سوريا - تونس (00ر20)

السبت 4 ديسمبر:

المجموعة الثالثة:

الأردن - المغرب (00ر11)

فلسطين - السعودية (00ر20)

المجموعة الرابعة :

لبنان - الجزائر (00ر14)

السودان - مصر (00ر17)

الجولة الثالثة:

الاثنين 6 ديسمبر :

المجموعة الاولى:

عمان - البحرين (00ر20)

قطر - العراق (00ر20)

المجموعة الثانية:

سوريا - موريتانيا (00ر16)

تونس - الامارات (00ر16)

المجموعة الثالثة:

الثلاثاء 7 ديسمبر :

الاردن - فلسطين (00ر16)

المغرب - السعودية (00ر16)

المجموعة الرابعة :

الجزائر - مصر (00ر20)

لبنان - السودان (00ر20).