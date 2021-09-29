البطولة العربية للأندية لكرة السلة: اتحاد البليدة يستهل المنافسة أمام الفتح الرباطي

يدشن فريق اتحاد البليدة لكرة السلة، مشاركته في الطبعة ال33 للبطولة العربية للأندية التي تحتضنها ابتداء من هذا الأربعاء مدينة الاسكندرية (مصر) بمواجهة نظيره الفتح الرباطي المغربي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

ومنذ توقفه في مارس 2020 ، عن المنافسات ، على غرار باقي الأندية الجزائرية لكرة السلة- رجال ، بسبب وباء كوفيد- 19، يستعد اتحاد البليدة، لخوض أول مسابقة ،بعد انسحاب احد الفرق في آخر لحظة .

وستكون مهمة أشبال احمد بن يبو ، صعبة في مرحلة المجموعات، إذ سيواجهون اتحاد الإسكندرية، منظم الدورة وبطل العرب سبع مرات ، حيث يعود آخر لقب توج به الى سنة 2019 بالإضافة الى فريق الميناء اليمني الذي سيواجهه يوم الجمعة ، ضمن الجولة الثانية .

وبهذه المناسبة قام اتحاد البليدة ، بتدعيم صفوفه بلاعبين من المجمع البترولي -الذي يمر بوضعية مالية حرجة- ، امثال، مروان بو ركايب وعبد السلام دكيش.

وقال المدرب بن يبو إن جميع الظروف مهيأة لتحقيق الفوز بالمباراتين الأوليين قبل مواجهة منظم البطولة (الإسكندرية) باريحية، ومن ثم التأهل للربع النهائي".

من جهته، الممثل الجزائري الثاني في الدورة العربية ، وداد بوفاريك ، يستهل المنافسة يوم الخميس امام الفتح السعودي ، اين ينشط الدولي الجزائري محمد حراث لحساب المجموعة الثالثة والمتكون ايضا من الاهلي المصري الذي تدعم بالامريكيين مايكل طمبسون ومايكل فكياد ولاعب يمني قادم من نادي حضر موت.

ويطمح وداد بوفاريك، - منشط نهائي سنة 1998 بلبنان أمام فريق الحكمة في مشاركته الأولى في البطولة العربية مابين الاندية- إعادة نفس الانجاز.

ويبقى زملاء علي مسعد -الذي لم يخوضوا اي منافسات على غرار اتحاد البليدة- واعون بالمهمة التي تنظرهم ، لكن على قناعة بقدرتهم على قلب الموازين.

ويشارك في البطولة العربية 18 ناديا ، مقسمين الى مجموعتين من أربعة فرق ومجموعتين أخريين من خمسة فرق . يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

وتوجت الجزائر بهذه المنافسة مرة واحدة ، سنة 1989 بفضل نادي البناء للجزائر العاصمة.