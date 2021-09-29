كورونا : 153 إصابة جديدة, 8 وفيات و 118 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

29/09/2021 - 16:51

سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و8 حالات وفاة  فيما تماثل 118 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفادت  به وزارة الصحة,  هذا الاربعاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة, حسب البيان ,198 203  حالة, من بينها 153  حالة جديدة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139195 شخصا والعدد  الإجمالي للوفيات  5805 حالة. 

كما يتواجد حاليا  15 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و19  ولاية سجلت بها من حالة واحدة  إلى 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات  فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات  الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا  على هذا الوباء.

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