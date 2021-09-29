وزير الخارجية الكويتي يبدأ زيارة إلى الجزائر تدوم يومين

بدأ وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، هذا الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وحُظي الناصر الصباح باستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وجاء قائد الدبلوماسية الكويتية، حاملاً رسالة خطية موجهة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتأتي زيارة وزير خارجية دولة الكويت رفقة وفدٍ هام إلى الجزائر، لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما تعد الزيارة الرسمية فرصة للتباحث حول تعزيز علاقات التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات، وتحديد الاستحقاقات الثنائية القادمة، كما سيتّم أثناء اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في العالم العربي وفي القارة الافريقية، بالإضافة إلى القضايا الدولية.