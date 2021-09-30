لعمامرة يعقد جلسة عمل موسعة مع نظيره الكويتي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, اليوم الخميس, جلسة عمل موسعة مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح, في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزيرين "أعربا عن عميق ارتياحهما للمستوى المتميز والمثالي الذي يطبع العلاقات الثنائية" .

كما أكد الطرفان "التزامهما بتجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين, الرئيس عبد المجيد تبون, والأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المراتب ومواصلة العمل لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي, وتثمين عوامل التكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

وفي هذا الإطار, أشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على تنشيط اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين, ووضع خطة لإرساء شراكة استراتيجية حقيقية وواعدة تشمل المجالات الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة والتبادل الاقتصادي والتجاري".

كما أشاد الطرفان ب"التوافق الذي يطبع مواقف البلدين حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما ذات العلاقة بالعالم العربي والعمل المشترك لتحقيق عوامل نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر وتعزيز التعاون العربي الإفريقي", وفق ما جاء في ذات البيان.

وكان لعمامرة, قد استقبل أمس الأربعاء, السيد أحمد ناصر المحمد الصباح, الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين , حاملا رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, إلى أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.