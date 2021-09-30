لعمامرة يبحث هاتفيا مع نظيره الكرواتي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الكرواتي السيد جوردان رادمان،تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصلحة الطرفين.

وكتب السيد لعمامرة في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": " تلقيت مكالمة هاتفية من وزير خارجية كرواتيا، السيد جوردان رادمان، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الطرفين وكذا آفاق الرفع من وتيرة التشاور والتنسيق وتكثيف تبادل الزيارات على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة".