فلسطين: استشهاد سيدة وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

30/09/2021 - 09:48

استشهد هذا الخميس, سيدة وشاب فلسطينيين,  برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة وجنين بالضفة الغربية .

وأفادت مصادر محلية, بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي هاجموا السيدة بالرصاص  الحي بكثافة,عند باب السلسة, أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك, بدعوى محاولتها  تنفيذ عملية طعن, مما أدى إلى استشهادها, مضيفة أن قوات الاحتلال شددت من  إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة.

كما استشهد اليوم, شاب فلسطيني وأصيب آخران, برصاص قوات الاحتلال, في بلدة  "برقين" جنوب غرب جنين.

وقال شهود عيان, إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة  "المطلة" الواقعة بين بلدتي "اليامون" و"برقين", وانتشرت في محيطه.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب علاء ناصر محمد زيود  (22 عاما) من مسافة الصفر في محيط المنزل المذكور, ما أدى إلى استشهاده,  وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي, ارتكبت الأحد الماضي مجزرة في القدس المحتلة  وجنين, أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان من قرية (بدو), واثنين من بلدة  (برقين).

        

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العالم, الشرق الأوسط

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