حوادث المرور: هلاك 5 أشخاص وجرح 158 خلال 24 ساعة

توفي 5 أشخاص و أصيب 158 أخرون بجروح في حوادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب حصلة اوردتها المديرية العامة للحماية المدنية هذا الخميس.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بسكرة بوفاة شخصين (02) وإصابة اثنين (02) آخرين عقب انحراف و انقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 46 ببلدية و دائرة طولقة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية خلال ذات الفترة بإخماد 03 حرائق حضرية بكل من ولايات الجزائر و تيزي وزو و تبسة, حيث تمت الاشارة في هذا السياق إلى أن تدخل الاسعافات "مكن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة".

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) , قامت وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة بـ 37 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كامل التراب الوطني تحثهم وتذكرهم بضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما تم القيام بـ 27 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

