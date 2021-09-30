كورونا: تسجيل 161 إصابة جديدة، 114 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 114 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة ، هذا الخميس، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203359 حالة، من بينها 161 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139309 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5812 حالة.

كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و28 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.