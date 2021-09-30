بوزيان للإذاعة: رفع قدرات "ميد غاز"... سيعزز الشراكة الجزائرية الإسبانية وسيضمن أرباحا كبيرة

تعززت الشراكة بين الجزائر واسبانيا أكثر في مجال الطاقة باتفاق البلدين برفع قدرات الإمداد بالغاز عبر أنبوب "ميد غاز" إلى أكثر من 10 مليار متر مكعب بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

واعتبر الخبير الطاقوي مهماه بوزيان أن تعزيز الشراكة بين البلدين من حيث امداد الجزائر للغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميد غاز" القادر على تزويد اسبانيا بأكثر من 10 مليار متر مكعب دليل على امكانيات الجزائر وثقة شركائها في ضمان أمنهم الطاقوي .

وقال مهماه بوزيان "تم الانطلاق في الأشغال التي دخلت الآن الحيز العملي من خلال الرفع من قدرات أنبوب"ميد غاز" من مستوى 8 مليار متر مكعب إلى 10.5 مليار متر مكعب والجانب الاسباني يدرك جيدا بأن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة من الغاز الطبيعي بامكانها أن تصل إلى 34 مليار متر مكعب".

وأكد مهماه بوزيان أن توطيد العلاقة الجزائرية الاسبانية في قطاع الطاقة من شأنه تعزيز الاستثمار وضمان أرباح كبيرة بالعملة الصعبة.

كما أشار الخبير إلى أنه خلال السنة الماضية حققت منشأة "ميد غاز" 100 مليون يورو وهذه تمثل زيادة قدرها 11.9 بالمائة مقارنة بسنة2019 ، كما وصل رقم اعمالها إلى مستوى 236 مليون يورو بزيادة قدرها 2.6 بالمائة مقارنة بنفس السنة.