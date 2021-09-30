نحو إنشاء مدرستين عليتين للفلاحة الصحراوية بورقلة والوادي

بحث اجتماع مجلس الحكومة، هذا الخميس، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين عليتين للفلاحة الصحراوية بورقلة وأخرى بالوادي.

أشار بيان مصالح الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى أنّه برسم اجتماع مجلس الحكومة "جرى الاستماع إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، ومدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي".

ويهدف إنشاء هاتين المدرستين، التي يحكمهما المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى "إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب المعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلاً علميًا مرافقًا للصناعات الغذائية، وقادرًا على فتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة الغذائية المستدامة".

وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، تتمثّل مهمة المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في "توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية".

أما فيما يخص المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي -يضيف البيان- فتتمثل مهمتها في "توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية"، مبرزا أن هاتين المدرستين ستشكلان "مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل".