بنك الجزائر: تمديد إجراءات التخفيف لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا

أعلن بنك الجزائر، هذا الخميس، عن تمديد تدابير التخفيف الموجهة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان للهيئة المالية المركزية: "يقوم بنك الجزائر بتمديد للمرة الخامسة، إلى غاية 31 ديسمبر2021، تدابير التخفيف لبعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر في إطار التعليمة 05-2020 بتاريخ 6 أفريل 2020".

ويتعلق الأمر بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان، أما فيما يتعلق بتدابير التخفيف المطبقة على زبائن البنوك، فتتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19 ومواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.

وأبرز البنك المركزي أنّ هذه التدابير "اتخذت في إطار الاستمرار في مساعدة الشركات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على نشاطهم".