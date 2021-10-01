قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر هذا الجمعة، 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، هما كل من أحمد فرج نصار في ضاحية الرامة بالمدينة، وأحمد خضر الحروب من قرية دير سامت جنوبا، بينما اعتقلت 5 شباب من بلدة قباطية جنوبا، وهم كل من موسى عبد اللطيف ومهند حسن عمر ومحمد خالد نجيب وخليل يوسف أبو الرب، الى جانب حسن ربيع لوباني، وجميعهم في العشرينيات من العمر, بعد مداهمة منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها .

وفي السياق، وقع الطفل صهيب أبو ناب، صاحب 13 عاما، بين يدي قوات الاحتلال في القدس، خلال توجهه الى أداء الصلاة بالمسجد الأقصى، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والدفع، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، على أحد بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة.