كورونا: 158 إصابة جديدة، 3 وفيات و110 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة فيما تماثل 110 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أفادت به وزارة الصحة ، هذا الجمعة، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203.517 حالة، من بينها 158 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.419 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.815 حالة.

كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و24 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.