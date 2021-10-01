الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات قوات الاحتلال في نقاط متفرقة من الجدار الرملي بئر لحلو

نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، مركزة على قطاع "المحبس"، حسب البيان العسكري رقم 324 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان العسكري،انه " خلال اليوم الجمعة استهدفت وحدات من الجيش الصحراوي قوات الاحتلال المغربي بسلسة من القصف العنيف و المركز خلف هلعا وذعرا بصفوفها".

كما قصف الجيش الصحراوي، حسب ذات المصدر، تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس وبمنطقة سبخة تنوشاد بالقطاع نفسه .

و تستمر هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.