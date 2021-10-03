مصرع امرأة وإصابة ستة أشخاص بجروح في حادث مرور بالبيرين

لقيت إمرأة حتفها، فيما أصيب ستة أشخاص آخرون بجروح في حادث مرور، وقع مساء اليوم الجمعة ببلدية البيرين(130 كيلومتر شمال الجلفة) حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا للمكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية ،الملازم عبد الرحمان خاضر، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين ، لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين ، وذلك على محور الطريق الوطني رقم 40 ب بمحاذاة مفترق الطرق حوالي 8 كم اتجاه بلدية " عين بوسيف" (المدية).

وأدى الحادث إلى إصابة 07 أشخاص، من بينهم إمرأة بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين (02 و 46 عاما) حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة بمكان الحادث ،وتحويلهم على جناح السرعة الى مستشفى البيرين ، أين لفظت المرأة البالغة من العمر 29 عاما أنفاسها الأخيرة بذات المؤسسة الاستشفائية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.