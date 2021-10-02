استشهاد 13 فلسطينيا و214 إصابة و235 معتقلا حصيلة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي شهر سبتمبر

رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا بينهم فتى وامرأة، وإصابة 214 آخرين، واعتقال 235 خلال شهر سبتمبر المنصرم.

كما تم توثيق 49 انتهاكا للمستوطنين خلال شهر سبتمبر الفارط، وقرارات بالاستيلاء على 48700 دونم شرق بيت لحم،وتجريف 32 أخرى.

وبحسب التقرير، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (7) منشآت سكنية وتجارية خلال الشهر الفائت، في كل من محافظة جنين، ونابلس، والقدس، وبيت لحم وأخطرت (4) مواطنين بتجريف أرض مزروعة بأشجار العنب ببلدة بتير غرب بيت لحم.

كما رصد التقرير أن 6117 مستوطنا نفذوا 22 اقتحاما لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلوات تلمودية ونفذوا جولات استفزازية خلال شهر سبتمبر الماضي، كما أغلق الاحتلال الإسرائيلي أروقة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل وباحاته أمام المصلين،وشدد من إجراءاته على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال المستوطنين بما يسمى عيد "الأيام العشرة" اليهودي، بتاريخ الـ 12 من الشهر المنصرم، كما أغلقته بشكل كامل بحجة الأعياد اليهودية.