حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وجرح 418 آخرين خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 418 أخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الاخيرة، حسب حصيلة أوردتها المديرة العامة للحماية المدنية هذا السبت.

وأوضح المصدر أن غطاسي الحماية المدنية لولاية الجزائر قاموا من جهة أخرى بالتدخل من أجل انتشال ضحية مفقودة بتاريخ الـ 29 سبتمبر 2021 ، كانت محصورة إثر ميلان باخرة برتغالية لنقل البضائع مسماة "إيفان ماديرة" على مستوى رصيف رقم 09 بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى ، مشيرا إلى ان هذه الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة.

كما تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سوق أهراس من أجل إنتشال طفلين (02) من نفس العائلة (15 سنة و 13 سنة) توفيا غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى الهيميسي بلدية أولاد مومن.

وفي مجال مكافحة حرائق الغابات، تمت الإشارة إلى أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل إخماد 07 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر وباتنة والمدية وورقلة وقسنطينة والمسيلة ووهران علما بأن "أهم" حريق تم تسجيله على مستوى ولاية قسنطينة داخل شقة تقع بالطابق الرابع لبناية مكونة من طابق ( ارضي +5 ) بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية الخروب.

وقد تسبب هذا الحريق في وفاة شخص يبلغ من العمر 79 سنة واصابة 12 شخصا آخرين بصعوبة في التنفس جراء الدخان.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 117 عملية تحسيسية لفائدة مواطني مختلف ولايات الوطن تحثهم وتذكرهم ب"ضرورة" إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما تم القيام في نفس السياق بـ 63 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.