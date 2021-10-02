الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به هذا السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي, وكذا الصيد البحري".