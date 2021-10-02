جلسة إحاطة إعلامية أولى للرئيس الجديد للمينورسو خلال أكتوبر الجاري

يعقد الممثل الخاص الجديد المكلف بالصحراء الغربية ورئيس بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، الروسي الكسندر ايفانكو خلال شهر أكتوبر الجاري أول جلسة إحاطة إعلامية حول مصير البعثة الأممية التي تنقضي آجالها يوم الـ31 أكتوبر.

وأوضحت وزيرة الشؤون الخارجية لكينيا، رايشيل أومامو التي تشرف بلادها على رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر أن "برنامج نقاشات مجلس الأمن خلال الشهر الجاري سيتضمن مشاورات حول مصير المينورسو".

ومن المقرر أن يحضر أعضاء مجلس الأمن جلسة إحاطة إعلامية خلال المشاورات حول المينورسو من تنشيط الكسندر إيفانكو على الأرجح ويصوتون أيضا على مشروع لائحة يهدف إلى تجديد عهدة المينورسو، حسبما ورد في الموقع الالكتروني للمجلس.

ومن المقرر نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية قبل جلسة الإحاطة الإعلامية هذه.

كما ينتظر كذلك عقد اجتماع للبلدان المساهمة بقوات مع أعضاء المجلس قبل تجديد عهدة المينورسو التي تنقضي بتاريخ الـ 31 أكتوبر، حسب ذات المصدر.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن عن تعيين الروسي الكسندر ايفانكو، الذي كان قائد أركان المينورسو منذ 2009، وذلك خلفا لكولين ستيوارت الذي أنهى عهدته بتاريخ الـ 26 أوت.

أما عن منصب المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بالصحراء الغربية، فإنه من المنتظر أن توافق الأمم المتحدة على تعيين الدبلوماسي الإيطالي-السويدي والمبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

