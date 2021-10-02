استئناف رحلات القطار على خط محطة آغا نحو المطار الدولي هواري بومدين ابتداء من الاثنين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية هذا السبت عن استئناف رحلات القطار على خط محطة آغا (العاصمة) نحو المطار الدولي هواري بومدين مع توقف في محطتي الحراش وباب الزوار (الجامعة) ذهابا وإيابا وذلك ابتداء من هذا الإثنين.

وحسب بيان نشرته الشركة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن برنامج الرحلات يتضمن رحلة كل ساعة (ذهابا وإيابا) بشكل يومي 7 أيام على 7 أيام، ابتداء من الساعة السادسة (6سا00) صباحا وإلى غاية السابعة وخمس دقائق مساء (19سا05) .

وأكدت الشركة ، في ذات السياق، أنه نزولا لرغبة الزبائن فإن هذا "البرنامج قابل للتعديل حسب طلبات الزبائن".

وأفاد ذات المصدر أنه بإمكان الزبائن تحميل برنامج الرحلات على الرابط https://www.sntf.dz/index.php/aeroport .