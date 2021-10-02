وفاة رئيس اتحاد الحراش السابق فيصل بن سمرة متأثرا بفيروس كورونا

توفي الرئيس السابق لفريق اتحاد الحراش (الرابطة الثانية لكرة القدم)، فيصل بن سمرة، عن عمر يناهز 57 سنة متأثرا بفيروس كورونا، حسبما علم هذا السبت من النادي العاصمي.

وقبل ترأسه للنادي "الحراشي" كان بن سمرة عضوا لمجلس الإدارة ثم مناجيرا عاما للفريق، ليتم انتخابه بعد ذلك رئيسا للنادي في أوت 2017 خلال جمعية عامة انتخابية، خلفا لعبد القادر مانع.

غير أن بن سمرة قدم استقالته من رئاسة النادي في ديسمبر من نفس السنة خلال جمعية عامة استثنائية، وذلك بسبب المشاكل التي واجهها، ليتم استخلافه بلجنة تسيير مؤقتة يترأسها الرئيس السابق محمد العايب وضمت كل من المساهمين جعفر بوسليماني ونصر الدين بغدادي.