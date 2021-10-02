الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022

درست الحكومة خلال اجتماعها الذي انعقد هذا السبت عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022.



ووفقا لبيان مصالح الوزير الاول، فإنه ستتم دراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية لسنة 2022 خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، سيترأس هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.