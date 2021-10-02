الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022

02/10/2021 - 17:28

درست الحكومة خلال اجتماعها الذي انعقد هذا السبت عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022.
 

ووفقا لبيان مصالح الوزير الاول، فإنه ستتم دراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية لسنة 2022 خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، سيترأس هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

بن عبد الرحمان﻿: "نعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور وترشيد الدعم الاجتماعي...
الحكومة تكشف عن 6 متغيرات هامة في قانون النقد والقرض المعدّل
الحكومة تعتزم عقد الجلسات الوطنية للصحة
رئيس الحكومة التونسي يعفي وزير الصحة من مهامه