الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر الرامية لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء

تبنى مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي في اجتماعه الوزاري المنعقد بتاريخ الـ 30 سبتمبر 2021، مقترحات الجزائر الرامية لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء عبر تفعيل مختلف الآليات، التي تم وضعها لهذا الغرض على مستوى المنظمة القارية.

ووفقا لبيان تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري، دعا المجلس إلى تفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب، وكذا إنشاء قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية، بما في ذلك المقاتلون الأجانب والإرهابيون، إلى جانب تفعيل مذكرة التوقيف الإفريقية.

يشار الى أن الجزائر، تقدمت بداية الشهر المنصرم، بمجموعة من المقترحات في إطار ممارسة عهدتها كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، عبر رسالة بعث بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، الذي يتولى حاليا رئاسة الإتحاد الافريقي.

وتهدف هذه المقترحات التي تم تبنيها بمجملها من قبل مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي إلى تحفيز عمل المؤسسات القارية وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الافريقي لمواجهة تفاقم الخطر الإرهابي في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء.

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