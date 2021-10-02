برنامج الاغذية العالمي يصنف الجزائر الاولى افريقيا في مجال الامن الغذائي

﻿ صنف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر، الاولى افريقيا في مجال الامن الغذائي.

في دراسته الاخيرة حول الفقر، التي نشرت مؤخرا على موقعه الالكتروني، صنف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر، في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الاشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 5ر2 % من العدد الاجمالي للسكان، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020، حيث يعد البلد الوحيد في افريقيا الذي لم يتعدى هذه العتبة.

و عليه فان الجزائر قد تم تصنيفها في نفس فئة غالبية البلدان الاوروبية والولايات المتحدة وكندا و الصين و روسيا و البرازيل و استراليا و غيرها.

اما في القارة الافريقية، فقد صنف المغرب ضمن الفئة الثانية التي تضم البلدان التي تتراوح نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، بين 2.5 و 4.9 % .

و من البلدان الاكثر تضررا من ظاهرة سوء التغذية، فقد احصى برنامج الاغذية العالمي كل من جمهورية افريقيا الوسطى و الكونغو و جمهورية الكونغو الديمقراطية و الصومال و مدغشقر، و ذلك بنسبة تزيد عن 35 % من مجموع السكان.

كما ذكرت وثيقة ذات الهيئة الاممية، ان اكثر من 811 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، أي 1 من 10 من سكان العالم.

وكان المجتمع الدولي قد تبنى في سنة 2015، الاهداف العالمية ال17 للتنمية المستدامة، و التي يتمثل هدفها الثاني في التوصل الى "نسبة صفر جوع"، من خلال القضاء على المجاعة و ضمان الامن الغذائي و تحسين الغذاء وترقية فلاحة مستدامة في افاق 2030.