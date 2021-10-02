الإتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر لاستعادة السلم وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

أشاد مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، معلنا في ذات الوقت عن تبنيه مخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر يومي 30 و31 أغسطس المنصرم.

وجاء ذلك في بيان للمجلس عقب الاجتماع الوزاري المنعقد الخميس الماضي، تحت رئاسة جمهورية التشاد لدراسة موضوع "التأثير المحتمل لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل والصحراء وباقي أنحاء القارة".

وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة إجراء الانسحاب "بطريقة منظمة ومنسقة وتدريجية" تفاديا للتهديدات والأخطار الأمنية التي قد يشكلها نزوح القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إلى دول ومناطق أخرى في أفريقيا.

وفي ذات السياق، أعرب المجلس الافريقي في بيانه عن "رفضه لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية"، داعيا الأطراف الليبية إلى "بذل المزيد من الجهود لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب، لبناء حكم ديمقراطي قوي يعزز السلم المستدام في المنطقة".