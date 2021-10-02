﻿السيارات المرقمة في سنة 2020 ستخضع للمراقبة التقنية ابتداء من جانفي 2022

أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ان اصحاب السيارات المرقمة سنة 2020 عليهم عرض سياراتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات ابتداء من شهر جانفي المقبل.

و اوضحت المؤسسة على موقعها الالكتروني ان "وزارة النقل تعلم اصحاب السيارات المرقمة سنة 2020 انه يتعين عليهم عرضها للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من طرف الوزارة و الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وذلك اعتبارذا من 2 يناير 2022 وفقذا لتواريخ ترقيمهم المسجلة على بطاقاتهم الرمادية (في الأعلى يسارا).

وعلى سبيل المثال، المركبات المرقمة في يناير 2020 يجب تقديمها في يناير 2022 وتلك المرقمة في فبراير 2020 في فبراير 2022.

وذكرت المؤسسة أن المخالفين للأحكام الحالية سيتعرضون للعقوبات الآتية وهي غرامة من 20.000 إلى 50.000 دج والسجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة وإلغائها في حال العود.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في موقعها عن إطلاق "عما قريب" بوابة الكترونية لتحديد مواعيد المراقبة، تحت تسمية "مراقبتي".