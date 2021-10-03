قائمة لاعبي الخضر أمام النيجر: عودة عطال، فارس، وناس وغياب ديلور

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة لـ 25 لاعبا لخوض المواجهة المزدوجة أمام النيجر ضمن فعاليات الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 (المجموعة الأولى), حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا السبت.

وعرفت القائمة عودة كل من يوسف عطال (نيس/فرنسا), محمد فارس (جينوة/إيطاليا), عبد الجليل مديوب (بوردو/فرنسا) في الدفاع وآدم وناس (نابولي/إيطاليا) في الهجوم.

وكان مديوب (24 سنة) خريج أولمبيك مرسيليا, قد أستدعي للمرة الأولى خلال المواجهات الودية للخضر أمام نيجيريا (1-0) والمكسيك (2-2) في أكتوبر 2020.

وعرفت قائمة بلماضي تواجد جمال بلعمري وإسلام سليماني ورامي بن سبعيني أيضا رغم معاناتهم من الإصابة.

ومن جهة أخرى, عرفت قائمة بلماضي غياب كل من أندي ديلور (نيس/فرنسا), رشيد غزال (بيشيكتاش/تركيا), محمد رضا حلايمية (برينتشوت/بلجيكا) ونوفل خاسف (أفسي تونديلا/البرتغال) و هي العناصر التى كانت حاضرة خلال التربص السابق في سبتمبر تحسبا للمواجهتين امام جيبوتي و بوركينا فاسو.

وستدخل العناصر الوطنية الـ 25 في تربص تحضيري يوم الاثنين القادم بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

وستستقبل التشكيلة الوطنية منتخب النيجر في ال8 من شهر أكتوبر (00ر20) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) قبل التنقل للعاصمة نيامي للقاء العودة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر (00ر17) بملعب الجنرال سييني-كونتشي.

وتتواجد الجزائر رفقة بوركينا فاسو في المرتبة الأولى للمجموعة الأولى (4 نقاط) بعد إجراء جولتين, في الوقت الذي يحتل فيه منتخب النيجر (3 نقاط) المرتبة الثالثة وجيبوتي في المرتبة الرابعة والأخيرة بـ 0 نقطة.

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي (نادي الاتفاق/السعودية), أليكسندر أوكيدجة (أفسي ميتز/فرنسا), عبد الرحمان مجادل (/الجزائر)

الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف/روسيا), حسين بن عيادة (النجم الساحلي/تونس), يوسف عطال (نيس/فرنسا), رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ/ألمانيا), محمد فارس (جينوا/إيطاليا), جمال بلعمري (نادي قطر/قطر), عيسى ماندي (فياريال/إسبانيا), أحمد توبة (آركي سي فالفيك/هولندا), عبد القادر بدران (الترجي/تونس), عبد الجليل مديوب (بوردو/فرنسا).

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر (أفسي ميلان/إيطاليا), آدم زرقان (شارل لوروا/بلجيكا), رميز زروقي (أفسي توينتي/هولندا), سفيان فغولي (غلطة ساراي/تركيا), هريس بلقبلة (براست/فرنسا), هشام بوداوي (نيس/فرنسا).

الهجوم: إسلام سليماني (أولمبيك ليون/فرنسا), بغداد بونجاح (السد/قطر), رياض محرز (مانشستر سيتي/إنجلترا), يوسف بلايلي (نادي قطر/قطر), آدم وناس (نابولي/إيطاليا), سعيد بن رحمة (واست هام/إنجلترا).