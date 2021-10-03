غرداية: قتيلان وأربعة جرحى في اصطدام مركبتين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في اصطدام بين مركبتين تلاه اصطدام مركبات أخرى سجل ليلة السبت إلى الأحد على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا شرق حمام زلفانة (غرداية)، حسبما علم لدى الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن عدة مركبات اصطدمت في حادث وقع على الطريق الوطني 49 الرابط بين غرداية و ورقلة بعد اصطدام مركبة نفعية بمركبة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس مما أسفر عن مقتل شخصين بعين المكان وإصابة أربعة اخرين بجروح خطيرة.

وقد توقفت حركة المرور لمدة ساعة تقريبا للسماح بتدخل المسعفين وإجلاء الجرحى الذين يعانون من إصابات متعددة إلى الاستعجالات الطبية في القاعة المتعددة الخدمات لزلفانة وكذلك نقل جثث الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات الهيكل الطبي.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.