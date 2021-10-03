غليزان: امرأة تضع خمسة توائم

وضعت اليوم الأحد امرأة خمسة توائم (أربع إناث وذكر) بلدية بن داود في ولاية غليزان,حسبما علم من مصدر طبي.

وأوضح ذات المصدر لوأج أن سيدة تبلغ من العمر 35 سنة,تنحدر من بلدية زمورة (ولاية غليزان) أنجبت أطفالها الخمسة بإحدى العيادات الخاصة.

وأشار إلى أن الأم والمواليد الخمسة يتمتعون بصحة جيدة و سيغادرون العيادة فور الانتهاء من الفحوصات اللازمة.

و حسب المشرفين على العيادة الخاصة التي وضعت بها هذه المرأة توائمها الخمس, يسجل هذا المرفق الصحي ما بين 4 إلى 5 حالات ولادة للتوائم سنويا.