عرقاب يشارك غدا الاثنين في الاجتماع الوزاري ال21 لأوبك+

يشارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, غدا الاثنين, في أعمال الاجتماع الوزاري ال21 لدول اوبك والدول خارج اوبك (أوبك+) ,الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.

و أوضح البيان ان هذا الاجتماع ,الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون, "سيخصص للتطورات الأخيرة التي لوحظت على المشهد النفطي الدولي والإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط".

كما سيشارك عرقاب, في نفس اليوم, في أعمال الاجتماع ال33 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) التي سيتعين عليها تقييم, على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة, ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير.

كما ستقوم هذه اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون بالنسبة لشهر أوت الماضي.

للإشارة, تتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي كل من روسيا وكازاخستان.