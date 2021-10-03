تصفيات مونديال 2022: بلماضي يستنجد بـ "عمورة" و"قبال" لتعويض وناس

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مساء الأحد، عن استدعاء الناخب الوطني، جمال بلماضي، باستدعاء محمد أمين عمورة (21 سنة)، المهاجم الشاب لنادي لوغانو السويسري، وإيلان قايس قبال (23 سنة) متوسط ملعب رامس الفرنسي، لتعويض آدم وناس متوسط نابولي الإيطالي، الذي تلقى إصابة في الفخذ قبل ساعات.

وجاء الاستدعاء الأول من نوعه لـ "عمورة" و"قبال" تحسبًا للمواجهة المزدوجة التي سيخوضها المحاربون في الثامن والثاني عشر من الشهر الجاري أمام غزلان النيجر برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022 (المجموعة الأولى).

وكان نادي الجنوب الإيطالي أعلن في وقت سابق أنّ وناس سيغيب عن لقاء فيورنتينا الأحد في البطولة بسبب "إصابة عضلية تلقاها السبت في التدريبات"، مضيفًا أنّ "اللاعب أجرى الفحص الطبي وتأكدت إصابته من الدرجة الأولى في العضلة"، ليُضاف غياب وناس إلى المدافع مهدي طاهرات (الغرافة/قطر) ورشيد غزال (بشكتاش/تركيا)، بسبب الإصابة.

وستستقبل التشكيلة الوطنية، منتخب النيجر مساء هذا الجمعة (20.00 سا) بملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة، قبل التنقل إلى نيامي للقاء العودة عصر الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري (17.00 سا) بملعب الجنرال "سييني كونتشي".

وتتواجد الجزائر في صدارة المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو (4 نقاط) مع أفضلية تهديفية للخضر بعد إجراء جولتين، في وقت يحتل النيجر الصف الثالث بـ 3 نقاط، فيما يقبع منتخب جيبوتي في الذيل بحصيلة صفرية.