بن عبد الرحمان يبحث السياسة المالية وتحديات الاقتصاد مع ممثلي صندوق النقد الدولي

تحادث الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأحد، مع فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيسة قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جنيفياف فارديي.

جاء في بيان لوزارة المالية أنّ هذا اللقاء الذي تمّ عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، يندرج ضمن مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

وتهدف هذه المحادثات إلى التبادل حول استنتاجات فريق الصندوق خاصة في ما يتعلق بالسياسة المطبقة على المستويات النقدية و الميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي.