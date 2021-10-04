منتخب المحليين: بوقرة يستدعي 25 لاعبًا لودية البنين

كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، مجيد بوقرة، عن قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا للقاء الودي أمام سناجب البنين المقرر إجراؤه مساء السبت القادم على ميدان وهران الجديد، تحضيرًا لكأس أمم العرب المزمعة بقطر (30 نوفمبر - 18 ديسمبر القادم).



جاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) على موقعه الرسمي، أنّ المنتخب الرديف سيدخل في تربص تحضيري بمستغانم اعتبارًا من هذا الاثنين، وجرى تدعيم المحليين بالثلاثي: يوسف لعوافي، بوعلام مصمودي وزين الدين بوتمان وجميعهم ينشطون في النجم الرياضي الساحلي التونسي.

وكان مبرمجًا، تباري أشبال بوقرة مع منتخب جزر القمر، قبل إلغاء الأخير لسفرية الجزائر، في وقت لا يستبعد خوض الخضر للمزيد من الوديات قبل خوضهم المنافسة العربية، أين يتواجدون في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر، السودان ولبنان، علمًا أنّ منتخب المحليين يحضّر أيضًا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي ستحتضنها الجزائر عام 2023.

القائمة: غايا مرباح (شباب بلوزداد)، زكرياء سعيدي (شبيبة الساورة)، أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)، يوسف لعوافي (النجم الرياضي الساحلي التونسي)، بوعلام مصمودي (النجم الرياضي الساحلي التونسي)، أيمن بوقرة –(نادي بارادو)، عبد الحق دباري (وفاق سطيف)، معاذ حداد (مولودية الجزائر)، شعيب كداد (شباب بلوزداد)، نبيل لعمارة (شباب بلوزداد)، أحمد آيت عبد السلام (شباب بلوزداد)، عزيز بن عبدي (شبيبة القبائل)، بلال بن حمودة (اتحاد الجزائر)، كسيلة بوعالية (شبيبة القبائل)، شعيب ذبيح (شباب قسنطينة)، زكرياء دراوي (شباب بلوزداد)، أحمد قندوسي (وفاق سطيف)، حسام مريزيق (شباب بلوزداد)، جوبا أوقاسي (شبيبة القبائل)، مروان زروقي (نادي بارادو)، ياسين تيطرواي (نادي بارادو)، رضا بن سايح (شبيبة القبائل)، عادل بولبينة (نادي بارادو)، زين الدين بوتمان (النجم الرياضي الساحلي التونسي)، عبد الرحيم دغموم (وفاق سطيف).