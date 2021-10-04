كرة السلة / البطولة العربية للأندية: انهزام وداد بوفاريك أمام الاهلي المصري

انهزم وداد بوفاريك اليوم الاحد امام نظيره الاهلي المصري بنتيجة 68-49 (الشوط الأول : 33-27) في المباراة التي جرت بالإسكندرية (مصر), لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة ضمن الطبعة ال33 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة.

وكانت نتائج الأرباع الأربعة لهذا اللقاء على النحو التالي : 22-18, 11-9, 20-10 و 15-12.

وفي خرجته الاولى, فاز وداد بوفاريك يوم الخميس على نظيره الفتح السعودي بعد الوقت الاضافي (75-70).

وفي اللقاء الآخر للمجموعة الثالثة, تغلب الفتح السعودي على التشكيلة اليمنية, شعب حضر موت, بنتيجة 94-80 (الشوط الاول : 47-40).

وتأهل الأهلي لربع النهائي باحتلاله المرتبة الأولى بأربع نقاط, بينما يتوجب على وداد بوفاريك, الثاني بثلاث نقاط, الفوز غدا الاثنين على شعب حضر موت من أجل مرافقة الفريق المصري للدور القادم.

أما الفتح السعودي (3 نقاط) فيتوجب عليه التغلب على الأهلي المصري و انتظار خسارة ممثل الجزائر, حتى يواصل المغامرة.

وانهزم ممثل الجزائر الاخر, اتحاد البليدة, في اليوم الاول, الاربعاء الماضي, أمام نظيره الفتح الرباطي المغربي في المجموعة الأولى بنتيجة 90-74, قبل ان يتدارك يوم الجمعة ويتجاوز عقبة نادي الميناء اليمني (85-65).

ويواجه فريق "مدينة الورود" غدا الاثنين منظم الدورة وحامل اللقب سبع مرات, الاتحاد السكندري, وهو يعلم أن حظوظه جد ضئيلة للتأهل.

ويشارك في البطولة العربية 18 ناديا, مقسمين الى مجموعتين من أربعة فرق ومجموعتين أخريين من خمسة فرق, حيث يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.