الألعاب المتوسطية 2022 : الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية وهران

شرع الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الاثنين في زيارة عمل لولاية وهران يعاين خلالها عددا من المشاريع والمنشآت الرياضية, تحضيرا للطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط فضلا عن مرافق تخص قطاعات أخرى.

واستهل بن عبد الرحمن زيارته للولاية بمعاينة مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة وملحقاتها بالمطار الدولي "أحمد بن بلة" بالسانية و متابعة عرض حول مشروع إنجاز المصعد الهوائي.

وسيزور الوزير الأول وزير المالية المركب الأولمبي بحي بلقايد (بلدية بئر الجير) الذي يحوي ملعبه لكرة القدم به 000 40 مقعد وسيتفقد المرافق التابعة للمركب والقرية المتوسطية التي تم إنجازها تحسبا لاحتضان وهران دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط صيف 2022.

كما سيشرف بن عبد الرحمان خلال هذه الزيارة على تنصيب محمد درواز محافظا للألعاب المتوسطية.

ويرافق الوزير الأول وزير المالية في هذه الزيارة وفد وزاري يتشكل من وزراء الأشغال العمومية , كمال ناصري ,والنقل , عيسى بكاي والشباب والرياضة, عبد الرزاق سبقاق والسكن والعمران والمدينة , محمد طارق بلعريبي.