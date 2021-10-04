المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران: الدولة تتكفل بالمبلغ المتبقي لإتمام الأشغال

أعلن الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين بوهران, أن الدولة ستتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لإتمام أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران.

وشدد بن عبد الرحمن على هامش تلقيه لعرض حول المحطة الجوية الجديدة في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية, على ضرورة "التحكم في آجال الانجاز والنفقات في تجسيد المشاريع", مشيرا الى أن هذه آخر مرة ستقوم فيها الدولة بالتكفل بمثل هذه النفقات الإضافية".

وقال في نفس الموضوع: "قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة", مؤكدا رفضه "القاطع" لتجاوز هذه الآجال.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان بحاجة إلى مبلغ 5ر7 مليار دج نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها شركة كوسيدار لترتفع التكلفة الاجمالية لهذا المرفق إلى أزيد من 29 مليار دج.

من جهة أخرى, شدد بن عبد الرحمن على أهمية التسيير الأمثل لهذا المرفق بعمليات الصيانة والمتابعة والمرافقة اليومية والدورية لضمان ديمومته مع إخضاع الموارد البشرية لدورات تكوينية في المجال البيئي للمحافظة على المساحات الخضراء وصيانة الأجهزة التقنية والالكترونية بما في ذلك لوحات الطاقة الشمسية.

وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" ب 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

وقد تم استلام مختلف التجهيزات للمحطة على غرار المصاعد الآلية والبساط المتحرك الخاص بالأمتعة وكذا كاميرات المراقبة وغيرها.

كما يتضمن المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغال تجسيده 92 بالمائة, انجاز منطقة الشحن (استيراد وتصدير) وفقا للمعايير الدولية المعمول بها, تتربع على مساحة 4 ألاف متر مربع.

وتتوفر المحطة الممونة بالطاقة الشمسية بمجموع 4 ألاف لوحة, على حظيرة للسيارات ذات ثلاثة طوابق تتسع ل 1.200 مركبة وكذا حظيرة خارجية أخرى بطاقة استيعاب مماثلة.

وتتمثل الأشغال المتبقية للمشروع في الأشغال الداخلية منها السقف والإنارة.

كما انهيت أيضا أشغال انجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي إلى المحطة الجوية الجديدة بما في ذلك وضع الإنارة العمومية وانجاز المساحات الخضراء, تكفلت بها مؤسسة تسيير مطارات الغرب.

ويحتوي المشروع أيضا على موقف للطائرات المرتقب استلامه مع نهاية نوفمبر القادم بعد توسعة طاقة استيعابه الى 29 طائرة منها 7 من الحجم الكبير و22 طائرة من المتوسط والصغير, علما أن التكلفة الاجمالية لهذا الموقف الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمائة, تقدر ب 800 مليون دج.

وفور دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة, سيشرع في عملية إعادة تهيئة المحطة الحالية التي ستخصص بعد انتهاء الأشغال بها للرحلات الداخلية, وفق شروحات مدير مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة".