الوزير الأول : تزايد طلبات استثمار الخواص في مجال النقل الجوي

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين بوهران أن الطلبات فيما يخص استثمار الخواص في قطاع النقل الجوي بدأت تتزايد مشيرا الى أن الملفات المقدمة في "صدد الدراسة".

وعلى هامش عرض حول مشروع المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران في إطار زيارته التفقدية الى الولاية, دعا الوزير الأول وزير المالية المستثمرين الخواص الى "الولوج في مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي".

و أبرز أن البلاد "في حاجة إلى مطارات أخرى و متعاملين آخرين وشركات جوية أخرى" لتغطية كامل الاحتياجات الوطنية فيما يخص النقل الجوي.

كما أشار إلى وجود "بعض النقائص" بالنسبة للتغطية في مجال النقل الجوي خاصة في بعض المناطق على غرار الهضاب العليا و الجنوب الكبير و هذا ما يفسر, كما قال, "الحاجة إلى المتعاملين الخواص وإلى شركات جديدة للنقل الجوي".