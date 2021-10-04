تصفية الاستعمار في القارة السمراء محور مباحثات بين لعمامرة وفقي بأديس أبابا

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فقي محمد، دور المنظمة الإفريقية في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة.

وكتب السيد لعمامرة، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الاثنين: "جلسة عمل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, السيد موسى فقي محمد, تركزت حول دور المنظمة في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة, فضلا عن الدفع بجهود التنمية المستدامة".

وأضاف الوزير أن اللقاء، تناول أيضا "التحديات التي تواجه العمل الافريقي المشترك وأجندة التعاون والوحدة والتكامل بين دول القارة".

وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن تواجده بأديس أبابا للمشاركة ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الحكومة الاثيوبية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة, يعد "فرصة متجددة للتواصل مع السلطات العليا الاثيوبية ومسؤولين في مفوضية الاتحاد الإفريقي وزملاء آخرين حول أهم القضايا المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في قارتنا".

وكان السيد لعمامرة، قد حل، بأديس ابابا ،أمس الأحد،حيث يمثل رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين في مراسم تنصيب الحكومة الاثيوبية الجديدة ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الفعالية "بناء على دعوة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون , من السلطات العليا الاثيوبية، تكريسا للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين وتجسيدا للرغبة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الجانبين, حسبما أوضحت الخارجية في بيانها".