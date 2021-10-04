المنتخب الجزائري (-20): لاسات يستدعي 22 لاعبا لتربص تحضيري من 4 إلى 12 أكتوبر

استدعى مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاما, محمد لاسات, 22 لاعبا من بينهم 11 ينشطون في الخارج للدخول في تربص من 4 إلى 12 أكتوبر بالجزائر, حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الاثنين عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''خلال هذا التربص, الذي يعد الأول بعد كأس العرب للأمم 2021, لما أنهت الجزائر مشوارها في المرتبة الثانية, سيقوم الطاقم الفني ببرمجة مقابلتين وديتين يومي 7 و11 أكتوبر من أجل معاينة الأسماء الجديدة عن قرب, من بينهم أولئك الذين ينشطون في الخارج والذين سيتقمصون ألوان المنتخب الوطني لأول مرة''.

ولم تكشف الاتحادية الجزائرية عن أسماء المنافسين خلال هذه المباريات الودية.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في نهائي كأس العرب للأمم 2021 أمام العربية السعودية (2-1) بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة (مصر).

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى: حمزة بوعلام (اتحاد الجزائر), رداوي شمس الدين (وفاق سطيف), جموعي مالك (مونبوليي/فرنسا).

الدفاع: دهيليس ريان (أولمبيك مرسيليا/فرنسا), بن دريس صلاح الدين (موسكرون/بلجيكا), مصالي رفيق (تولوز/فرنسا), قايد أحمد (شباب بلوزداد), شرشور كمال (مولودية الجزائر), مجي يانيس (كلارمون فوت/فرنسا).

وسط الميدان: غانم عادل (مولودية الجزائر), نعماني عبد الكريم (اتحاد الجزائر), مهور سامي (جينت/بلجيكا), بونعاس إدريس (أولمبيك ليون/فرنسا), بلحاج شكال عفاري (شباب قسنطينة), بوعوان عصام (نادي فالنسيان/فرنسا).

الهجوم: آيت اعمر يونس (بايرن ميونيخ/ألمانيا), بن يزلي اسلام (شبيبة الساورة), حمودي محمد (شباب بلوزداد), بوطبة مايس رامي (شباب قسنطينة), تباني عبد الغني (مولودية الجزائر), أسامة عمار (أولمبيك ليون/فرنسا), سليني زكرياء (نادي سيرينغ/بلجيكا).