أوبك+: اتفاق على مواصلة زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر

أعلن وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب أن منظمة أوبك و حلفاءها, قرروا, هذا الاثنين, مواصلة تطبيق قرار الدورة الـ 19 لاجتماعهم الوزاري, القاضي بزيادة انتاج النفط بـ 400.000 برميل/يوميا ابتداء من أوت, خلال نوفمبر المقبل.

وفي تدخله عقب الاجتماع الوزاري الـ 21 لبلدان الأوبك+ المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, صرح عرقاب أن حصة الجزائر لإنتاج النفط خلال شهر اكتوبر الحالي ستكون بمستوى 942.000 برميل/يوميا لتنخفض الى 925.000 برميل/يوميا خلال شهر نوفمبر القادم.

و أشاد الاجتماع بـ"الأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط".

و ذكر الوزير أن معدل الامتثال لاتفاق أوبك+ بلغ 119 بالمئة خلال شهر أوت الماضي.

و قد تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك و الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في اوائل شهر نوفمبر 2021.

يجدر الذكر ان هذا الاجتماعي الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاوني خصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية و آفاق تطورها على المدى القصيري يضيف نفس المصدر.

كما سبق هذا الاجتماعي الاجتماع الـ 33 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي قامت - على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة- بتقييم ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصيري و كذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون.

و تتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك و هي روسيا وكازاخستان. و شاركت انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك.