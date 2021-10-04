اليوم العالمي للمعلمين : الرئيس تبون ينوه بجهود المعلمين و الأساتذة في سبيل تربية النشء

نوه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, بالجهود التي يبذلها المعلمون و الأساتذة في سبيل تربية و تعليم النشء الذي يعد ثروة الأمة.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع "تويتر": "عشية إحياء اليوم العالمي للمعلمين, الموافق لـ 05 أكتوبر أتوجه بخالص التهاني للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة".

كما نوه الرئيس تبون, بمناسبة الدخول المدرسي بما يبذله هؤلاء من جهود لـ"أداء رسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة من بناتنا وأبنائنا, ثروة الأمة وبناة جزائر الغد..جزائر الوفاء لتاريخنا المجيد".