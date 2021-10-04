هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد القوات المغربية بقطاعات البكاري و السمارة وأم أدريكة

نفذت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الاثنين، هجمات ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات البكاري، السمارة وأم أدريكة، وقف البيان العسكري رقم 327 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح المصدر، أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، إستهدفت بهجماتها القوات المغربية الغازية بأقصاف عنيفة بمناطق أم الدكن قطاع البكاري مرتين متتاليتين، و فدرة تيجريت بقطاع السمارة الى جانب قصف أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة مرتين متتاليتين".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد قصفت أمس الأحد مواقع جنود الاحتلال بقطاعات الفرسية وحوزة والمحبس.

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة، قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل و العار)، منذ خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 الموقع بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991.