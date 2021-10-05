مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون هذا الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة, بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), عن شهود عيان , أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى, من جهة باب المغاربة, ونفذوا جولات استفزازية في باحاته, وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم, إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى, إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى المبارك شهد اقتحام 6117 مستوطنا له خلال شهر سبتمبر الماضي, بالتوازي مع المناسبات والأعياد اليهودية.

ومن جانب آخر, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, تسعة فلسطينيين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

إلى جانب ذلك, توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم, في الأراضي الواقعة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة جرافات ترافقها آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق محافظة رفح, وشرعت بأعمال تسوية وتجريف للأراضي الواقعة هناك تحت غطاء من طائرات الاستطلاع.