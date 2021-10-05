السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن شعار محليات 27 نوفمبر 2021

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشعار الرسمي للانتخابات المحلية, المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, و الذي تضمن عبارة "تريد التغيير" و "البناء المؤسساتي'' "اتمم وابصم" باللغتين العربية والامازيغية.

و جاء شعار انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقبلة, بخلفية خضراء فاتحة, تتوسطها خارطة الجزائر داخل هيكل للبناء في رمزية تعبر و تشير إلى عهد بناء الجزائر الجديدة.

و تعلو الشعار عبارة "تريد التغيير" باللون الأحمر" و "البناء المؤسساتي'' باللون الأخضر, متبوعة بعبارتي ''اتمم و ابصم" باللون الأحمر مع إرفاقها بصورة ظرف ادلاء الصوت الانتخابي و بصمة المواطن الذي أدى واجبه الانتخابي.

و تصدرت عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" الشعار الذي كشفت عنه السلطة لتختتمه بموعد الانتخابات المقبلة " 27 نوفمبر 2021 , انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية".

و جاء في أسفل المساحة شعار "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" باللون الاخضر و الأبيض, مزينا بالراية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, كان قد كشف في وقت سابق, عن إحصاء 582.169 مسجل جديد في القوائم الانتخابية إثر انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم منتصف الشهر المنصرم, مؤكدا أن عدد الكتلة الناخبة بما فيها الجالية الجزائرية في المهجر وصل إلى 24.589.475 ناخب.