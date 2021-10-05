كأس الكاف: ثلاثي تحكيم تونسي لذهاب الكناري – الجيش الملكي المغربي

عيّنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم تونسي لإدارة المباراة بين نادي الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل، يوم 16 اكتوبر لحساب الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) لكأس الكونفدرالية.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي هيثم قيراط، بمساعدة فوزي الجريدي وهدى عافين، ومحرز المالكي حكمًا احتياطيًا، وستلاقي شبيبة القبائل منشّطة نهائي الموسم الماضي والمعفاة من الدور التمهيدي الأول، نادي الجيش الملكي المغربي المتأهل على حساب ممثل البينين نادي بوفل (3-1 ذهابا و0-0 إيابًا).

ممثل الجزائر الثاني، شبيبة الساورة، المعفى هو الآخر من الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية، سيواجه نادي كونكورد الموريتاني في الدور الثاني.