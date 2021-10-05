وفاق سطيف يرفض عرضًا كويتيًا للمهاجم زوبير مطراني

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، هذا الثلاثاء، عن رفضها عرضًا رسميًا قدّمه نادي القادسية الكويتي لضمّ المهاجم زوبير مطراني المستقدم حديثًا من طرف بطل إفريقيا عامي 1988 و2014.

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولي النسر الأسود، فإنّ رفض العرض يعود إلى حاجة كتيبة المدرب التونسي نبيل الكوكي إلى كل عناصرها في مختلف الجبهات التي تنتظر الوفاق السطايفي خلال الموسم الجاري التحضير له (2021 – 2022)، لاسيما كأس رابطة أبطال إفريقيا التي يعوّل النسر الأسود على الذهاب إلى أبعد حد ممكن فيها .

بدوره، أكّد المهاجم زوبير مطراني أنّه "مركّز مع الوفاق والتحديات التي تنتظر النادي وتنتظره على الصعيد الشخصي في أول موسم له بألوان الوفاق"، وأبرز تطلعه لـ "التألق و طوير مستواه من أجل الظفر بعرض احترافي في القارة العجوز مستقبلاً".

الجدير بالذكر أنّ وفاق سطيف استقدم عددًا معتبرًا من اللاعبين من ذوي الخبرة، بغرض التنافس بقوة في منافسات رابطة أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية وكأس الجمهورية، على غرار حارسي المرمى مختار فراحي من نادي بارادو وزكريا بوحلفاية من نجم مقرة، إضافة إلى اللاعبين علي العربي محمد من جمعية وهران وهشام بلقروي من مولودية وهران، إبراهيم بودبوس من أهلي بنغازي الليبي، بلقاسم براهيمي من مولودية الجزائر، زوبير مطراني وعبد القادر بوتيش من مولودية وهران، ورياض عياد من نادي بارادو .

ويتواجد وصيف بطل الموسم الأخير في تربص تحضيري بالعاصمة التونسية منذ 26 سبتمبر المنصرم لمدة 12 يومًا استعدادًا لمختلف الجبهات، بدءًا من ذهاب الدور التمهيدي الثاني الذي سيجمع رفقاء "المايسترو" عبد المؤمن جابو مساء 16 أكتوبر الجاري بنادي نواذيبو الموريتاني في نواكشوط.