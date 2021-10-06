الرئيس تبون يعزي عائلة الشيخ عياض البوعبدلي

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء رسالة تعزية إلى عائلة الشيخ عياض البوعبدلي شيخ الزاوية البوعبدلية الذي وافته المنية عن عمر ناهز 99 سنة وذلك بعد صراع مع المرض, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في رسالة التعزية : "إرتقى إلى سموات الرحمات و القبول بروحه الطاهرة شيخنا الفاضل عياض البوعبدلي, وريث زاوية الشيخ سيدي أبي عبد الله البوعبدلي و حافظ مسيرتها القيم على شؤونها".

و أضاف رئيس الجمهورية: "إلتحق إلى جوار ربه, تسجيه بالحمد و المغفرة ألسن تلهج بذكره الطيب و مقامه المحمود, و هو الذي سار على نهج رعاية الزاوية العامرة, بأفواج حفظة القرآن الكريم و بقوافل المريدين الذاكرين الحامدين, في حلقات الوعظ و التدريس, التي تزدان بها رحاب زاوية الشيخ أبي عبد الله البوعبدلي على مدار أيام السنة, مشعة بأنوار الذكر الحكيم و السيرة النبوية, عاملة على توسعة سبل الخير, حافظة لهوية الأمة و صادحة على الدوام بالأذكار و التسابيح و المدائح العطرة".

و كتب رئيس الجمهورية معزيا: "لقد كان لهذا المصاب الأليم, الأثر البالغ في نفوسنا, وإنا معكم من أولئك الصابرين و الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ".

و ختم الرئيس تبون رسالة : "و إنه لا يسعنا, ونحن نودع معكم الفقيد طيب الله ثراه, إلا أن نشاطركم بخشوع هذه اللحظات الأليمة و عزاؤنا أن كان شيخنا الفاضل واحدا من أولئك الرجال الكبار, و الشيوخ الأجلاء, وطنيا خالصا, أدى ما عليه مجاهدا و إماما مؤتمنا و ناصحا صدوقا, جزاه الله تعالى على ما قدم, وأجزل عليه من الثواب العظيم, بما إدخر من الاعمال الصالحات, و تغمده بواسع الرحمة و الغفران و ألهم أهله و ذويه, و كافة شيوخ وأئمة الزاوية البوعبدلية و مريديها الصبر و السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".